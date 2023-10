União Europeia dá passo importante para o novo pacto de migrações e asilo

Estes são alguns dos pontos do acordo a que chegaram os representantes permanentes dos Estados-membros da União Europeia.Esta era a peça que faltava no novo pacto de migrações e asilo que os 27 esperam ter aprovado até ao fim do ano.





Reportagem de Andrea Neves, Correspondente em Bruxelas da Antena 1.





A presidente da Comissão Europeia já saudou este acordo e referiu que é um momento de viragem, uma verdadeira mudança de paradigma que nos permite avançar nas negociações que espera que estejam concluídas até ao fim do ano.



A presidente do Parlamento Europeu referiu que este é um momento chave num dos maiores desafios desta geração.