União Europeia decide sobre candidatura da Ucrânia

Os líderes dos 27 da União Europeia (UE) vão decidir esta quinta-feira sobre o processo de candidatura da Ucrânia ao bloco europeu, no arranque de uma cimeira em Bruxelas dominada pelo alargamento e tendo a guerra como pano de fundo. No debate preparatório do Conselho Europeu, o parlamento português aprovou uma recomendação apresentada pelo Livre para que o Governo faça o acompanhamento adequado do pedido ucraniano de adesão à União Europeia.