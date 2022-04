União Europeia e a China debatem conflito na Ucrânia

A 23.ª Cimeira UE-China começa de manhã com uma sessão de trabalho entre os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acompanhados pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, juntamente com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang.Segue-se, à tarde, uma outra sessão entre os dirigentes da UE e o presidente chinês, Xi Jinping, numa cimeira ainda realizada à distância devido às restrições relacionadas com a covid-19.Esta não será, porém, uma cimeira dominada pelos laços económicos, como de costume, mas antes pela guerra na Ucrânia, em altura de aceso confronto armado devido à invasão russa do país no final de fevereiro.De acordo com fontes europeias,