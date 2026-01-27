União Europeia e Índia fecham acordo comercial ao fim de 18 anos de negociações

Guilherme de Sousa - Antena 1

A Europa declara que está a fazer história com a Índia, um acordo comercial que vai eliminar milhões de euros em direitos aduaneiros todos os anos para os exportadores europeus, num valor estimado em quatro mil milhões em tarifas.





Este é o maior acordo comercial alguma vez celebrado pelas partes, que abrange um mercado de dois mil milhões de consumidores.Portugal, com este acordo, vai ter portas abertas para a exportação de vinho e azeite, com valores mais reduzidos.A União Europeia e a Índia já comercializam mais de 180 mil milhões de euros em bens e serviços por ano, gerando cerca de 800 mil postos de trabalho na União, pelo que se espera que este acordo duplique as exportações de bens da UE para a Índia até 2032 ao eliminar ou reduzir as tarifas aduaneiras em 96,6 por cento do valor das exportações.