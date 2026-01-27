Em direto
União Europeia e Índia fecham acordo comercial ao fim de 18 anos de negociações

Está fechado finalmente encerrado um acordo comercial entre União Europeia e a Índia, ao cabo de 18 anos de negociações. Os dois blocos estão atualmente reunidos em Nova Deli e conta com a presença dos presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia.

Foto: Altaf Hussain - Reuters

Este é o maior acordo comercial alguma vez celebrado pelas partes, que abrange um mercado de dois mil milhões de consumidores.
Guilherme de Sousa - Antena 1

A Europa declara que está a fazer história com a Índia, um acordo comercial que vai eliminar milhões de euros em direitos aduaneiros todos os anos para os exportadores europeus, num valor estimado em quatro mil milhões em tarifas.

Portugal, com este acordo, vai ter portas abertas para a exportação de vinho e azeite, com valores mais reduzidos.

A União Europeia e a Índia já comercializam mais de 180 mil milhões de euros em bens e serviços por ano, gerando cerca de 800 mil postos de trabalho na União, pelo que se espera que este acordo duplique as exportações de bens da UE para a Índia até 2032 ao eliminar ou reduzir as tarifas aduaneiras em 96,6 por cento do valor das exportações.
