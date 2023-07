União Europeia estuda formas de fortalecer a segurança e a autonomia alimentar

Olivier Matthys - EPA

Maria do Céu Antunes saúda o facto de começarem a ser discutidas formas de produzir vegetais mais resistentes, tendo em conta também as alterações climáticas.



A ministra da Agricultura defende também que é preciso criar alternativas acessíveis aos pesticidas antes de decidir a redução na utilização destes produtos.



A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, registou as declarações da governante.