União Europeia lamenta morte de herói que dedicou vida a Timor-Leste

"A delegação da União Europeia em Timor-Leste apresenta as suas mais profundas e sinceras condolências à família, aos colegas e aos amigos de Francisco Guterres `Lu Olo`, antigo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, primeiro presidente do Parlamento Nacional e herói timorense que dedicou a sua vida à luta pela independência, pela autodeterminação e pela construção da Nação", pode ler-se numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O ex-Presidente timorense e presidente da Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente) morreu domingo, num hospital em Kuala Lumpur, na Malásia.

Francisco Guterres "Lu Olo" foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

O Governo decretou hoje sete dias de luto nacional.