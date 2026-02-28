Última Hora
Estados Unidos e Israel bombardeiam Irão num "ataque preventivo"

União Europeia pede contenção e respeito pelas vidas de civis

A presidente da Comissão Europeia convocou uma reunião especial do Colégio de Segurança na segunda-feira.

António Costa, presidente do Conselho Europeu, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu pedem contenção máxima e proteção de civis após ataque dos EUA e Israel a Teerão.

Num comunicado conjunto, assinado pelos presidentes da Comissão e do Conselho, pode ler-se que “os desenvolvimentos no Irão são muito preocupantes” e que se mantêm um “estreito contacto com os nossos parceiros na região”.

Costa e Von der Leyen salientam que não ignoram o historial recente de tensões com Teerão, recordando que “a União Europeia já adotou extensas sanções em resposta às ações do regime assassino do Irão e dos Guardas da Revolução, e tem promovido de forma consistente esforços diplomáticos para resolver os programas nuclear e balístico por uma solução negociada”.

Este comunicado conjunto – uma forma de reagir a um só voz quando o assunto é considerado de extrema importância – termina com um apelo para que “todas as partes exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem plenamente o direito internacional.” 


Já a presidente do Parlamento Europeu recorda que o Parlamento exige “há muito que o regime iraniano desmantele os seus instrumentos de opressão, cesse o apoio aos grupos terroristas, abandone as suas ambições nucleares e permita que o seu povo seja livre para escolher o seu próprio destino”.

Roberta Metsola afirma que “os ataques do regime iraniano esta manhã contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo são indesculpáveis e injustificáveis”.


Nas reações institucionais nota-se uma preocupação comum aos presidentes das três instituições europeias: a segurança dos cidadãos.

António Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola afirmam estar “em contacto próximo com parceiros na região para tentar encontrar soluções que protejam vidas inocentes, o direito internacional e a estabilidade regional” e acrescentam que as instituições europeias tomarão “todas as medidas necessárias para garantir que os cidadãos europeus na região possam contar com o nosso pleno apoio”.

Já a chefe da Diplomacia Europeia afirma que “os últimos acontecimentos no Médio Oriente são perigosos” e recordar que “o regime do Irão matou milhares de pessoas e que os programas de mísseis balísticos e nucleares, juntamente com o apoio a grupos terroristas, representam uma séria ameaça à segurança global.

Kaja Kallas refere ainda a “rede consular europeia está totalmente empenhada em facilitar a saída dos cidadãos da EU e que pessoal não essencial está já a ser retirado da região”.

Reforça ainda que ”a missão naval Aspides continua em alerta máximo no Mar Vermelho e está pronta para ajudar a manter o corredor marítimo aberto”.


A situação levou já a que a presidente da Comissão Europeia convocasse uma reunião especial do Colégio de Segurança na segunda-feira.

“Para a segurança e estabilidade regional, é de importância primordial que não haja uma escalada adicional através dos ataques injustificados do Irão contra parceiros na região” refere Ursula von der Leyen.


