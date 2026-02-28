União Europeia pede contenção e respeito pelas vidas de civis
A presidente da Comissão Europeia convocou uma reunião especial do Colégio de Segurança na segunda-feira.
Num comunicado conjunto, assinado pelos presidentes da Comissão e do Conselho, pode ler-se que “os desenvolvimentos no Irão são muito preocupantes” e que se mantêm um “estreito contacto com os nossos parceiros na região”.
Costa e Von der Leyen salientam que não ignoram o historial recente de tensões com Teerão, recordando que “a União Europeia já adotou extensas sanções em resposta às ações do regime assassino do Irão e dos Guardas da Revolução, e tem promovido de forma consistente esforços diplomáticos para resolver os programas nuclear e balístico por uma solução negociada”.
Este comunicado conjunto – uma forma de reagir a um só voz quando o assunto é considerado de extrema importância – termina com um apelo para que “todas as partes exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem plenamente o direito internacional.”
The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.— António Costa (@eucopresident) February 28, 2026
We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.
Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate… pic.twitter.com/lc2CFneDtL
Já a presidente do Parlamento Europeu recorda que o Parlamento exige “há muito que o regime iraniano desmantele os seus instrumentos de opressão, cesse o apoio aos grupos terroristas, abandone as suas ambições nucleares e permita que o seu povo seja livre para escolher o seu próprio destino”.
Roberta Metsola afirma que “os ataques do regime iraniano esta manhã contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo são indesculpáveis e injustificáveis”.
The European Parliament has long called for the regime in Iran to dismantle its State instruments of oppression, end its support for proxies of terror, abandon its nuclear ambitions and finally allow its people to be free to choose their own destiny.— Roberta Metsola (@EP_President) February 28, 2026
The events unfolding in Iran…
Nas reações institucionais nota-se uma preocupação comum aos presidentes das três instituições europeias: a segurança dos cidadãos.
António Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola afirmam estar “em contacto próximo com parceiros na região para tentar encontrar soluções que protejam vidas inocentes, o direito internacional e a estabilidade regional” e acrescentam que as instituições europeias tomarão “todas as medidas necessárias para garantir que os cidadãos europeus na região possam contar com o nosso pleno apoio”.
Já a chefe da Diplomacia Europeia afirma que “os últimos acontecimentos no Médio Oriente são perigosos” e recordar que “o regime do Irão matou milhares de pessoas e que os programas de mísseis balísticos e nucleares, juntamente com o apoio a grupos terroristas, representam uma séria ameaça à segurança global.
Kaja Kallas refere ainda a “rede consular europeia está totalmente empenhada em facilitar a saída dos cidadãos da EU e que pessoal não essencial está já a ser retirado da região”.
Reforça ainda que ”a missão naval Aspides continua em alerta máximo no Mar Vermelho e está pronta para ajudar a manter o corredor marítimo aberto”.
The latest developments across the Middle East are perilous.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026
Iran’s regime has killed thousands. Its ballistic missile and nuclear programmes, along with support for terror groups, pose a serious threat to global security. The EU has adopted strong sanctions against Iran and…
Following the ongoing situation in Iran, I am convening a special Security College on Monday.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026
For regional security and stability, it is of the utmost importance that there is no further escalation through Iran’s unjustified attacks on partners in the region.