Terra, mar, ar e espaço. União Europeia prepara projetos de defesa até 2030

Para já foram identificados quatro projetos chave que devem ser aprovados pelos chefes de Estado e de Governo já na cimeira da próxima semana.Estes projetos têm como objetivo acelerar os investimentos neste setor.A Ucrânia permanece como um parceiro fundamental nesta iniciativa de defesa europeia.Compete agora ao Conselho Europeu tomar a decisão e, se o cenário de ameaças se alterar, a comissão poderá acrescentar novos projetos emblemáticos na defesa da União Europeia.