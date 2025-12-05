União Europeia registou 8.343 fogos florestais em 2024

"Em 2024, foram registados 8.343 incêndios no total, isto é mais do que quatro vezes a média de 17 anos", destacou o executivo comunitário, acrescentando que Portugal esteve, com a Bulgária, a Grécia, a Itália e a Espanha "entre os países da UE mais afetados, com uma área ardida combinada de 334.40 hectares".

Em Portugal foram registados 6.255 fogos florestais em 2024, com 137.651 hectares ardidos.

A área ardida em 2024 ficou abaixo da registada no ano anterior (500 mil hectares) devido à chuva que caiu na primavera e verão, nomeadamente no Mediterrâneo, apesar de ter registado um valor acima da média de 17 anos (354.185 hectares).

O relatório sobre os incêndios florestais de 2024 refere ainda que "embora a maioria dos incêndios tenha sido de pequena dimensão, em setembro registou-se uma série de incêndios florestais significativos na Península Ibérica, que consumiram 100 mil hectares em apenas uma semana -- quase um quarto da área total ardida durante a estação".

Entre os países não pertencentes à UE que participam no Mecanismo de Proteção Civil europeu, a Ucrânia foi responsável por metade da área ardida total, com a maioria dos incêndios florestais observados ao longo das linhas da frente de combate.