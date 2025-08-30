União Europeia rejeita devolver à Rússia dinheiro proveniente dos recursos congelados - Kallas

"É impensável que a Rússia algum dia veja este dinheiro, a não ser que recompense a Ucrânia pela destruição que provocou", disse Kaja Kallas, em conferência de imprensa no final de uma reunião ministerial informal, no âmbito da presidência dinamarquesa do Conselho da UE, em Copenhaga.

A ex-primeira-ministra da Estónia considerou que, apesar dos esforços diplomáticos feitos para tentar alcançar um cessar-fogo, "é óbvio que a Rússia não se está a preparar para a paz, está a preparar-se para mais guerra".

No entanto, Kaja Kallas lamentou que não tenha sido possível consensualizar posições nesta reunião: "Não chegámos à discussão de precisávamos, mas vamos fazê-lo nos próximos meses."Nas próximas semanas, os Estados-membros vão enviar para a alta-representante para os Negócios Estrangeiros as propostas para o próximo pacote de sanções à Rússia, revelou a representante da diplomacia da UE.