União Europeia solidária com Áustria após tiroteio em escola

"É difícil de suportar quando as escolas se tornam locais de morte e violência", escreveu a líder do executivo comunitário nas redes sociais, acrescentando que "as escolas são símbolos de juventude, esperança e futuro".

Também a líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, se manifestou "profundamente chocada com o terrível ataque numa escola em Graz, esta manhã", acrescentando que "a Europa está ao lado da Áustria".

Pelo menos nove pessoas, entre as quais sete alunos, um adulto e o suposto agressor, morreram hoje num tiroteio numa escola secundária em Graz, no sudeste da Áustria, confirmaram as autoridades locais, embora haja vários balanços de vítimas.

A polícia adiantou que há vários alunos e professores feridos e admitiu a possibilidade de várias vítimas mortais.

"A situação é, neste momento, muito confusa. No entanto, poderá tratar-se de um caso de tiroteio indiscriminado", declarou à agência noticiosa Austria Presse Agentur (APA) uma fonte policial, enquanto alguns meios de comunicação indicam cinco mortos.

Um suspeito terá sido encontrado morto numa das casas de banho, segundo os primeiros indícios.

De acordo com a APA, o alegado autor do ataque, cuja identidade não foi revelada, ter-se-á matado.