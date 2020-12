Unicef alimenta crianças no Reino Unido. "Manobra política reles", reage líder conservador

Quarta-feira, um distrito a sul de Londres, muito afetado pelo "impacto sem precedentes" da pandemia de Covid-19, que tem lançado na pobreza milhares de pessoas.

Um estudo da Fundação Social Market concluiu recentemente que quase dois milhões de crianças britânicas estarão a passar fome desde que a pandemia começou. O Trussell Trust, o maior banco alimentar do Reino Unido, revelou por seu lado que, só as suas subsidiárias, distribuíram 1.2 milhões de cabazes de emergência entre abril e outubro deste ano.

O distrito de Southwark, que acolhe a organização School Food Matters ("A Alimentação na Escola Importa") que vai receber o apoio da Unicef, é regido por elementos do Partido Trabalhista, o maior da oposição ao executivo de Boris Johnson.







Recentemente, os trabalhistas criticaram com veemência a recusa dos conservadores em alargar o programa de refeições gratuitas a crianças vulneráveis durante as férias, em outubro.

Para Rees Mogg, a intervenção anunciada pelo Fundo da Nações Unidas para a Infância (Unicef) não passa assim de uma "manobra política do tipo mais reles".

"Penso que, "quando é suposto estar a cuidar de pessoas nos países mais pobres, mais carentes, países do mundo onde as pessoas estão famintas, onde há fomes e onde há guerras civis, e".

"A Unicef devia ter vergonha na cara", acrescentou.



Rees Mogg foi educado em Eton e em Oxford e é um multimilionário que, antes de ingressar na política pelo Partido Conservador, sob a liderança de Tony Blair, fez carreira como gestor de fundos de investimento especulativo. Os seus críticos acusam-no de não ter noção real das dificuldades porque passam a maioria das pessoas.





Além de líder da Câmara dos Comuns, Jacob Rees Mogg é Lorde Presidente do Conselho, o que faz dele o quarto dos Grandes Oficiais do Estado britânico, logo a seguir ao Lorde Tesoureiro. Neste cargo assiste às reuniões e apresenta os assuntos para aprovação do monarca, ocupando um lugar do Executivo.

"Cada criança é importante"

. Mas os comentários do conservador não ficaram sem resposta.

"Os únicos que deviam ter vergonha são Boris Johnson e o resto do seu Governo, por deixarem as nossas crianças passar fome", afirmou Angela Rayner, secretária-geral adjunta do Partido Trabalhista.

O primeiro-ministro e "o seu ministro da Economia, Rishi Sunai, deveriam estar envergonhados por uma organização de caridade que opera em zonas de guerra e de desastres naturais ter de alimentar as nossas crianças", referiu na rede social Twitter a dirigente trabalhista.

Anna Kettley, diretora de programas da Unicef Reino Unido, afirmou que a ajuda pontual se insere no programa de 700 mil libras destinadas a comunidades gravemente afetadas pela pandemia durante a presente crise."A Unicef irá continuar a aplicar os nossos fundos internacional na ajuda às crianças mais pobres do mundo.", disse Kettley.Stephanie Slater, fundadora e diretora executiva da organizaçãoacolheu o auxílio com alívio. "Muitas famílias em situação precária estão a enfrentar uma realidade crua de umas férias Natal sem acesso às refeições escolares gratuitas", declarou.

No seu comunicado, a agência da ONU indicou a sua subvenção ao programa School Food Matters será utilizada para fornecer 18.000 pequenos-almoços -- que incluem 1,2 toneladas de fruta e de legumes - aos alunos de 25 escolas de Southwark, e será proporcional às famílias durante das férias de Natal.





Poderá não ficar por aqui.



para se analisar as causas fundamentais da pobreza", escreveu Anna Kettley, ao diário britânico