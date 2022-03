UNICEF com problemas a fazer chegar ajuda à Ucrânia

A UNICEF tem encontrado muitas dificuldades operacionais em fazer chegar a ajuda humanitária a vários pontos da Ucrânia sobretudo às cidades que têm sido bombardeadas onde há ainda muitas crianças em perigo. A Antena 1 falou com o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância que está na Ucrânia onde descreve um ambiente hostil para as crianças.