UNICEF. Onze crianças morrem no mar todas as semanas a tentar chegar à Europa

“Na tentativa de encontrarem segurança, reunir-se com a família e procurar futuros mais esperançosos, muitas crianças estão a encher os barcos nas margens do Mediterrâneo, perdendo a vida ou desaparecendo pelo caminho”, afirma Catherine Russell, diretora Executiva da UNICEF, no comunicado de imprensa da organização.







, segundo dados do ACNUR e da OIM, apresentados pela UNICEF.

Uma realidade dura de retratar





A perigosa Rota Migratória do Mediterrâneo Central

A viagem pelo mar do Norte de África, principalmente da Tunísia e Líbia, para Itália tornou-se numa das rotas migratórias mais ativas e perigosas do mundo. Aqui o risco de morte no mar é apenas uma das muitas tragédias que as crianças enfrentam. Desprotegidas, a maioria delas encontram-se sozinhas ou separadas dos pais e experienciam durante a travessia diversos riscos - desde ameaças e atos de violência, rusgas, detenções de imigrantes, separação forçada da família a falta de oportunidades de educação ou de futuro.

“Desde 2018, cerca de 1.500 crianças morreram ou desapareceram ao tentar atravessar o mar no Mediterrâneo Central”, estima a UNICEF.

Para além disso, a falta de segurança nas deslocações, de acesso à proteção nos países ao longo do percurso e a insuficiência e lentidão das operações de resgate agravam os riscos de insegurança que tornam a Rota Migratória do Mediterrâneo Central uma das mais perigosas que se podem experimentar. No primeiro trimestre deste ano, 3.300 crianças foram registadas como não acompanhadas ou separadas da família, o que as torna mais vulneráveis a riscos de violência, exploração e abuso, especialmente as raparigas que, viajando sozinhas, são mais suscetíveis de serem vítimas de violência antes, durante a após as suas viagens.

“Nos primeiros três meses de 2023 (…) 71% de todas as crianças que chegaram à Europa por esta rota foram registadas como não acompanhadas ou separadas dos pais ou tutores legais”, segundo a organização.

Apesar do trabalho desenvolvido neste campo pela UNICEF e outras organizações da ONU, que continuam a prestar ajuda aos países no reforço dos “sistemas nacionais de proteção da criança, de proteção e de migração e asilo” e na prestação de “apoio e serviços inclusivos a todas as crianças, independentemente do estatuto legal ou jurídico dos seus pais”, muito falta fazer para mitigar e prevenir os riscos que as crianças enfrentam.

Um longo caminho a percorrer





De modo a travar a tendência de insegurança que se tem verificado, ajam em conformidade com as obrigações decorrentes do direito internacional e da Convenção sobre os Direitos da Criança e, lê-se no comunicado, por exemplo, "proporcionar vias seguras e legais para que as crianças migrem e procurem asilo", "reforçar a coordenação nas operações de busca e resgate e garantir o desembarque imediato em locais seguros" ou ainda "reforçar os sistemas nacionais de proteção infantil para melhor incluir e proteger crianças em risco de exploração e violência, especialmente crianças não acompanhadas".