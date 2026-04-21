Unidade de Polícia Marítima de Timor-Leste detém 32 pessoas por pesca ilegal

Num comunicado, divulgado na rede social Facebook, a PNTL precisa que a operação decorreu na sexta-feira passada, em Uatocarbau, município de Viqueque.

A Unidade de Polícia Marítima apreendeu também seis toneladas de peixe e a embarcação proveniente da vizinha Indonésia.

Os detidos foram presentes a tribunal, que decretou a prisão preventiva e o primeiro interrogatório deverá realizar-se na próxima sexta-feira.

Citado no comunicado, o comandante da Unidade de Polícia Marítima, superintendente-chefe Eugénio Pereira, explicou que a operação decorreu na sequência de "informações das comunidades sobre atividades ilícitas naquela zona marítima".

"Com base nessas situações, procedemos à mobilização e iniciámos atividades operacionais com a missão de prevenir e supervisionar atividades ilícitas", acrescentou.

Dados das autoridades timorenses indicam que o país perde anualmente milhares de toneladas de peixe devido à pesca ilegal.