Unidade de Polícia Marítima de Timor-Leste detém 32 pessoas por pesca ilegal
A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) disse hoje que deteve, através da Unidade de Polícia Marítima, 32 cidadãos estrangeiros por pesca ilegal na costa sul do país.
Num comunicado, divulgado na rede social Facebook, a PNTL precisa que a operação decorreu na sexta-feira passada, em Uatocarbau, município de Viqueque.
A Unidade de Polícia Marítima apreendeu também seis toneladas de peixe e a embarcação proveniente da vizinha Indonésia.
Os detidos foram presentes a tribunal, que decretou a prisão preventiva e o primeiro interrogatório deverá realizar-se na próxima sexta-feira.
Citado no comunicado, o comandante da Unidade de Polícia Marítima, superintendente-chefe Eugénio Pereira, explicou que a operação decorreu na sequência de "informações das comunidades sobre atividades ilícitas naquela zona marítima".
"Com base nessas situações, procedemos à mobilização e iniciámos atividades operacionais com a missão de prevenir e supervisionar atividades ilícitas", acrescentou.
Dados das autoridades timorenses indicam que o país perde anualmente milhares de toneladas de peixe devido à pesca ilegal.