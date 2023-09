"Unidades voluntárias". Putin discute guerra na Ucrânia com ex-comandante de Prigozhin

A reunião sublinhou a tentativa do Kremlin de mostrar que o Estado tinha recuperado o controlo sobre o grupo mercenário, depois da revolta fracassada liderada pelo falecido Yevgeny Prigozhin.

O encontro teve ainda a participação do vice-ministro russo da Defesa, Yunus-Bek Evkurov, que teve nas mãos o processo de desmantelamento da companhia de mercenários após a rebelião de junho.

“Conhece as questões que têm de ser resolvidas antecipadamente para que o trabalho de combate possa ser realizado da melhor forma possível e com o maior sucesso”, afirmou Putin ao ex-comandante do grupo Wagner.

Poucos dias após a revolta do grupo Wagner, Putin ofereceu aos mercenários a oportunidade de se manterem a combater, mas sugeriu que Andrei Trochev assumisse o cargo de Prigozhin, revelou o jornal russo Kommersant.

O pedido de Putin, oficializado na presença do vice-ministro da Defesa, demonstra ainda mais a integração de veteranos do grupo mercenário no exército russo.O presidente russo revelou que tinha falado com o ex-comandante do grupo Wagner sobre a foram como “unidades voluntárias poderiam realizar várias tarefas de combate, acima de tudo, na zona da operação militar especial”.Putin afirmou também que queria falar sobre o apoio social para as pessoas envolvidas nos combates. A reunião teve lugar no Kremlin e foi transmitida pela televisão estatal.Segundo a Reuters, nas imagens transmitidas pela televisão russa, “vê-se Troshev a ouvir Putin, inclinando-se para a frente e acenando com a cabeça, de lápis na mão”. Os comentários do ex-comandante do grupo Wagner não se ouvem.

“Trochev está a trabalhar no Ministério da Defesa”, confirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à agência noticiosa Ria Novasti depois do encontro.

Andrei Trochev, também conhecido pelo nome de guerra “Sedoi” – “cabelo grisalho” - tem, para Vladimir Putin, a experiência necessária para levar a cabo uma missão deste tipo, três meses depois da revolta falhada do grupo na Rússia.

Trochev é um coronel reformado descrito como um dos fundadores do grupo Wagner que está sujeito, juntamente com outros oligarcas russos, a sanções da União Europeia por “envolvimento direto nas operações de militares do grupo na Síria”, segundo um documento da UE de final de 2021, antes da invasão russa à Ucrânia. Após o fracasso da revolta liderada por Yevgeny Prigozhin, deixou o grupo paramilitar. O destino do grupo Wagner, uma das forças mercenárias mais aguerridas do mundo não é claro desde a revolta falhada de 23 de junho e a morte de Yevgeny Prigozhin a 23 de agosto.







Segundo Rybar, um analista militar pró-Rússia, que escreve sobre a guerra na Ucrânia, Troshev tem estado, desde a morte de de Prigozhin, a tentar recrutar membros do Wagner atualmente na Bielorrússia, África e Médio Oriente para grupos mercenários afiliados ao Ministério russo da Defesa.



O motim abortado é amplamente considerado como tendo representado o mais sério desafio interno a Putin - e ao Estado russo - durante décadas. No entanto, Prigozhin afirmou que o objetivo do motim não era derrubar Putin, mas sim ajustar contas com o ministro da Defesa Sergei Shoigu e o Chefe do Estado-Maior General Valery Gerasimov.

Após a tentativa abortada do grupo Wagner, o Kremlin deu três opções aos combatentes do grupo paramilitar: juntarem-se às filas do exército russo; regressarem à vida civil, ou exilaram-se na Bielorrússia, aliada de Moscovo no ataque à Ucrânia. C

O grupo de antigos mercenários começou recentemente a regressar à frente de batalha junto à cidade ocupada ucraniana de Bakhmut, na região oriental de Donetsk. O núcleo desta unidade, estimado em cerca de 500 combatentes, irá juntar-se ao grupo mercenário Redut e ao chamado Corpo de Voluntários do Ministério russo da Defesa.

Os restantes mercenários estão a negociar, através do novo líder do grupo Wagner, uma eventual inclusão em destacamentos da Guarda Nacional Russa.