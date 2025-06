UNITA denuncia novo ataque contra delegação de deputados com oito militantes feridos

De acordo com uma nota de imprensa do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a delegação "foi alvo de um grave atentado à sua integridade física, premeditado e protagonizado por milícias do partido-Estado".

Os feridos são militantes da UNITA que acompanhavam a delegação que se deslocou àquela região, para uma visita "previamente comunicada ao governador da província do Huambo", refere.

"Todavia, o mesmo não assumiu a responsabilidade de garantir e assegurar condições de segurança, um dever do Estado e um direito dos cidadãos, em especial dos deputados à Assembleia Nacional, enquanto membros de um órgão de soberania", salienta.

Segundo o grupo parlamentar do maior partido da oposição angolana, no dia anterior à visita, "registou-se uma tentativa de limitação do acesso ao município, com a destruição parcial de uma ponte, numa autêntica ação de vandalização de bem e património público, punível nos termos da lei".

O grupo parlamentar da UNITA sublinha que o governo da província foi informado dos motivos da visita ao município de Galanga, mas, "apesar da devida fundamentação dos propósitos da visita, para constatação `in loco` das ocorrências do dia 30 de maio, bem como a necessidade de manifestar solidariedade e de se promover um clima de paz e harmonia", a delegação foi atacada.

Na nota, o grupo parlamentar da UNITA acusa "dirigentes locais do regime" de organizarem "grupos de milícias que, concentrados próximos da sede da administração municipal, drogados e munidos de flechas, catanas, paus, varapaus e pedras, atacaram os deputados, cumprindo ordens da direção local do MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder]".

Esses factos, afirma, foram confirmados por "um dos dois atacantes que, dominados pelos acompanhantes dos deputados, foi detido pelos efetivos da Polícia Nacional destacados para o local".

"O agressor alegou que a orientação para o atentado à integridade física dos deputados foi feita com garantia de os seus executantes serem depois recompensados financeiramente pela administração municipal e beneficiarem do Programa Kwenda [apoio social de transferências monetárias a famílias vulneráveis], uma prática reiterada do regime de usar a indigência, a pobreza e a fome para instrumentalizar pacatos cidadãos", acusa o grupo parlamentar da UNITA.

"O grupo parlamentar da UNITA condena veementemente mais um atentado à integridade física de deputados" do seu grupo parlamentar "e exige das autoridades de justiça a devida responsabilização civil e criminal dos seus autores morais e materiais", enfatiza.

No final de maio, a UNITA denunciou e condenou igualmente o ataque a uma delegação liderada pelo secretário provincial do partido e deputado à Assembleia Nacional, Apolo Yakuvela, que pretendia realizar uma visita no âmbito da nova divisão político-administrativa de Angola, para a implementação de estruturas partidárias.