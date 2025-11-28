UNITA inicia hoje congresso para escolher novo presidente
A UNITA inicia hoje o seu XIV Congresso Ordinário, durante o qual será eleito o novo presidente do partido, numa disputa entre a via da continuidade, representada por Adalberto Júnior, recandidato ao cargo, e a mudança, proposta por Rafael Savimbi.
O encontro reúne cerca de 1.251 delegados de todas as províncias, responsáveis por eleger o líder para o próximo mandato. A eleição está marcada para domingo de manhã e conta com dois candidatos aprovados pela comissão de mandatos: Adalberto Costa Júnior, presidente cessante, e Rafael Massanga Savimbi, filho do fundador do partido, que percorreram em campanha várias províncias angolanas em busca do voto dos delegados.
A campanha interna encerrou na quarta-feira e, segundo a comissão eleitoral, decorreu "com normalidade".
O processo será acompanhado por 21 observadores eleitorais, dos quais 18 nacionais e três internacionais, provenientes da sociedade civil.
Na corrida à liderança, Adalberto Costa Júnior defendeu a consolidação da alternância política, reformas institucionais e o reforço das alianças da oposição com vista às eleições gerais de 2027.
Já Rafael Massanga Savimbi apresentou uma proposta centrada na renovação partidária e no protagonismo da juventude, insistindo que a UNITA deve atualizar o seu discurso e políticas sem perder a identidade histórica associada ao legado do seu pai, Jonas Savimbi.
Os trabalhos do congresso prosseguem no sábado com reuniões das comissões especializadas, responsáveis por matérias organizativas, programáticas e estratégicas. No domingo, está previsto o encerramento às 16:00, após a votação e o anúncio oficial do vencedor.