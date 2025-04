UNITA pede ao Presidente angolano que promova paz em Cabinda

Segundo a primeira vice-presidente do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Navita Ngolo, é preciso dar o primeiro passo para se estender a paz "a todos os recantos das terras de Cabinda".

"Todos querem a paz em Cabinda. Governantes e governados, civis e militares, professores e alunos, autoridades tradicionais, todos, mas todos mesmo, desejam que a paz negociada chegue a Cabinda por via do diálogo", disse Navita Ngolo, quando apresentava a declaração política trimestral.

A primeira vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA realçou que também o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, manifestou por ocasião do Dia da Paz e Reconciliação Nacional a sua "incondicional vontade política em alargar a base do diálogo permanente e inclusivo sobre todos os temas e fenómenos sociais, políticos e económicos".

A deputada sublinhou que, no dia 22 deste mês, a UNITA submeteu um projeto de resolução para a Assembleia Nacional recomendar ao Presidente da República, João Lourenço, que promova "o diálogo sério e abrangente para se estender a paz a Cabinda por via pacífica e negociada, e declarar a cessação incondicional e imediata das hostilidades militares em Cabinda".

"Pensamos que estamos todos de acordo. Como afirmou o Presidente João Lourenço, os conflitos devem ser resolvidos por via pacífica e negociada, pelo diálogo com todos, `seja qual for a sua origem`. Não temos dúvidas nenhumas que estas palavras do Presidente da República refletem a vontade sublime e soberana do povo angolano, de Cabinda ao Cunene, e do Lobito ao Luau", expressou.

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda -- Forças Armadas Cabindesa (FLEC-FAC), um movimento independentista daquela província do norte de Angola geograficamente separada do país, reclama há vários anos a independência daquele território, de onde provém grande parte do petróleo angolano, alegando que o enclave era um protetorado português, como estabelece o Tratado de Simulambuco, de 1885, e não parte integrante de Angola.

Na semana passada, o Governo angolano considerou estável a situação em Cabinda e negou a existência de qualquer conflito armado no território, numa reação ao anúncio de um suposto cessar-fogo pelos independentistas da FLEC-FAC.