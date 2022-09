UNITA vai impugnar eleição do segundo vice-presidente do parlamento angolano

Paulo Novais - EPA

A UNITA, oposição angolana, anunciou esta tarde que vai impugnar, junto do Tribunal Constitucional, a resolução que aprovou a eleição do segundo vice-presidente da Assembleia Nacional, indicado e "imposto" pelo MPLA, no poder, "por ser inconstitucional e não ter legitimidade".