Universidade Columbia paga 188 milhões de euros para resolver conflito com Trump

O acordo prevê o pagamento pela universidade de 200 milhões (170 milhões de euros) ao longo de três anos, além de 21 milhões (17,8 milhões de euros) para encerrar as investigações movidas pela Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego dos EUA.

"Este acordo marca um importante avanço após um período de escrutínio federal contínuo e incerteza institucional", disse a reitora interina da universidade, Claire Shipman.

A Administração do presidente norte-americano, Donald Trump, retirou o financiamento, acusando a universidade de falhar na repressão do antissemitismo no campus, na sequência da guerra entre Israel e o movimento fundamentalista palestiniano Hamas, que começou em outubro de 2023.

Columbia concordou com uma série de exigências apresentadas pelo governo, incluindo a revisão do processo disciplinar para os estudantes e a adoção de uma nova definição de antissemitismo.

O acordo - que não inclui a admissão de irregularidades - consagra essas reformas, preservando a autonomia da universidade, declarou Shipman.

A universidade tinha sido ameaçada com a potencial perda de um valor financeiro substancial em apoio governamental, incluindo mais de 400 milhões de dólares (339 milhões de euros) em bolsas canceladas no início do ano.

"O acordo foi cuidadosamente elaborado para proteger os valores que nos definem e permitir que a nossa parceria essencial de investigação com o Governo federal volte à normalidade", disse Shipman.

"É importante ressaltar que (o acordo) salvaguarda a nossa independência, uma condição crítica para a excelência académica e a exploração académica, trabalho vital para o interesse público", sublinhou.

A liderança da Universidade Columbia - que contou com três presidentes interinos no último ano - declarou que o ambiente no campus precisa de mudar.

O acordo também prevê que futuros estudantes internacionais serão submetidos a "perguntas elaboradas para esclarecer as razões para estudar nos Estados Unidos".