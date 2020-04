Universidade da Beira Interior alarga prazo para o pagamento das propinas

Em comunicado enviado à agência Lusa, a UBI especifica que o pagamento de propinas relativas ao atual ano letivo (2019/2020) vai poder ser realizado até setembro de 2020, inclusive.

A informação aponta igualmente que as aulas presenciais vão manter-se suspensas até 30 de abril, altura em que a situação será novamente analisada.

"Consciente das dificuldades originadas pela atual situação, a academia pretende apoiar os seus alunos neste período difícil, introduzindo alterações no prazo de pagamento de propinas, no regulamento do Fundo de Apoio Social (FAS) e no prazo de entrega dos trabalhos dos cursos de 2.º Ciclo/Mestrado. Os novos apoios abrangem ainda as áreas do alojamento e do reforço do acesso a meios informáticos e internet", aponta a nota.

A instituição explica que ao nível do Fundo de Apoio Social "será criado um período especial de candidaturas, que se prolongará até final de maio. Além das condições previstas nos critérios de seriação deste programa, passam ainda a ser considerados os casos em que o candidato apresente insuficiência motivada por desemprego ou acentuada perda de rendimento causada pela pandemia".

"No que se refere ao alojamento nas residências da UBI, os estudantes que se deslocaram para os seus domicílios estão isentos de pagamento desde 01 de abril, até ao seu regresso às residências. Manterão ainda o seu lugar no próximo ano, sendo obrigatório fazer a candidatura", acrescenta.

É igualmente referido que nos edifícios das residências serão reforçados os pontos de distribuição de rede wi-fi, enquanto nas zonas comuns das residências 1 e na Residência Pedro Álvares Cabral foram instalados computadores para utilização dos alunos.

"Ainda no âmbito do apoio informático, os estudantes com dificuldades económicas comprovadas podem candidatar-se ao empréstimo de equipamentos informáticos com pacote de dados, se não dispuserem destes meios".

A UBI também criou uma época especial para a entrega das dissertações e relatórios de estágio que tiveram os trabalhos práticos interrompidos devido ao encerramento de laboratórios e/ou suspensão do estágio, sendo que o requerimento de provas poderá ser entregue até 21 de setembro de 2020.

"Depois da suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas presenciais, a 16 de março, a UBI vai manter esta situação. As aulas continuarão na modalidade de ensino à distância, sendo feita nova avaliação da situação no dia 30 de abril".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na terça-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.