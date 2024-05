Universidade da Califórnia (UCLA) cancela aulas no dia de hoje devido a protestos

O anúncio do cancelamento das aulas no dia de hoje foi feito numa publicação na conta da Universidade da Califórnia (UCLA) na rede social X (antigo Twitter).

"Devido à perturbação causada pela violência que ocorreu no Royce Quad na noite anterior e ao início da manhã de hoje, todas as aulas foram canceladas hoje. Por favor, evitem a área do Royce Quad", lê-se na publicação.

Os confrontos na UCLA ocorreram à volta de um acampamento de tendas montado por manifestantes pró-Palestina. Manifestantes do lado contrário tentaram derrubar uma linha de grades de proteção e paletes numa das extremidades do campo.

Hoje, confrontos eclodiram à margem das manifestações pró-palestinianos no campus da UCLA, em Los Angeles, segundo imagens transmitidas pela televisão norte-americana. A polícia de Los Angeles "respondeu imediatamente ao pedido (das autoridades universitárias) de ajuda no campus", escreveu um porta-voz da cidade na rede social X.