Universidade de Aveiro investiga benefícios do Abacate para a saúde e sustentabilidade

Originária da América Central e do México, a pera-abacate é um fruto tropical com polpa cremosa e verde-amarelada, que por vezes não reune consenso entre os consumidores de fruta.





Não é doce, mas utiliza-se em saladas ou para criar uma pasta sucolenta que pode servir de acompanhamento em petiscos ou mesmo em refeições.





Uma fruta que na última decada passou a ser frequente nos supermercados, marcando já forte presença na agricultura portuguesa na região sul.





Agora esta fruta, com caracteristicas anti-oxidantes, rica em ácido fólico e hidratação é vista pelos investigadores da UA como um produto sustentável e potecialmente util para a saúde.







Foto: D. L. Samuels - Unsplash









Esta pesquisa, liderada pela investigadora Bruna Neves, a par da investigadora Tânia Melo e da professora Maria Rosário Domingues, faz parte de um projeto mais amplo que visa promover a utilização sustentável do abacate, reaproveitando seus resíduos na produção de ingredientes de alto valor para os setores alimentar, cosmético e nutracêutico.

Os resultados preliminares indicam que os subprodutos da variedade de abacate Hass, a mais consumida globalmente, são ricos em biomoléculas com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.







As investigadoras da UA, Maria Rosário Domingues (E), Bruna Neves (C) e Tânia Melo (D).





"Identificamos lipídios ricos em ácidos graxos essenciais ômega-3 e ômega-6, com a casca apresentando uma quantidade maior de ômega-3 e o caroço sendo predominante em ômega-6", explica Bruna Neves, do Laboratório de Lipidómica da UA.





A pesquisa também destaca que esses subprodutos são ricos em ácido oleico, um composto benéfico para a saúde, similar ao azeite.

As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias desses resíduos podem ter implicações significativas na prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, além de contribuir para a saúde da pele e retardar o envelhecimento precoce. "Esses componentes podem ajudar no bom funcionamento do coração e na saúde do cérebro", acrescenta a investigadora.





Foto: Gil Ndjouwou - Unsplash



A equipa que trabalha no Laboratório de Lipidómica acredita que a casca e o caroço do abacate são promissores como fontes de ingredientes nutricionais e bioativos, que podem substituir antioxidantes sintéticos em alimentos e cosméticos. "Esses subprodutos podem aumentar a vida útil e melhorar a estabilidade oxidativa de produtos alimentícios e cosméticos naturais", afirmam.Este estudo é parte do projeto de doutoramento de Bruna Neves, intitulado “Valorization of Portuguese AVOcado as a source of high added-value BIoactive lipids using OMICS-based approaches”, que visa explorar a valorização do abacate português como fonte de lipídios bioativos de alto valor agregado.