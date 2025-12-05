Universidade de Hong Kong suspende grupo de estudantes que pediu justiça após incêndio

O incêndio, que devastou um complexo habitacional no distrito de Tai Po no final de novembro, é considerado o mais mortífero ocorrido num edifício residencial em todo o mundo desde 1980.

Em solidariedade com as vítimas, foi afixada no campus uma mensagem, não assinada, no mural gerido pela associação, conhecido como `muro da democracia`, com o texto: "Somos de Hong Kong. Exortamos o Governo a responder às reivindicações para que se faça justiça".

Na quarta-feira, o acesso ao mural foi bloqueado com barricadas, segundo constatou um jornalista da agência de notícias France Presse.

A universidade anunciou posteriormente a suspensão das atividades da associação e o controlo direto das suas instalações, alegando falta de representatividade e má gestão financeira, de acordo com uma carta divulgada nas redes sociais pela própria associação.

A associação classificou estas justificações como "infundadas e arbitrárias" e afirmou suspeitar de "motivações ocultas por trás desta suspensão forçada".

Desde o incêndio de 26 de novembro, a imprensa local tem noticiado várias detenções de pessoas que exigiram esclarecimentos sobre as causas da tragédia, incluindo a de Miles Kwan, um estudante de 24 anos que lançou com outros uma petição `online`, retirada já depois de ter atraído o apoio de 10 mil cibernautas.

As associações estudantis de Hong Kong, que tiveram um papel ativo durante os protestos pró-democracia de 2019, viram-se enfraquecidas ou dissolvidas após a entrada em vigor, em 2020, da lei de segurança nacional imposta por Pequim, que, segundo os críticos, tem sido usada para silenciar a dissidência política.