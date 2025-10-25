Universidade dos EUA acolhe colóquio sobre imigração portuguesa em Nova Inglaterra

No centro da análise está o livro recentemente publicado "Migration, Mill Work, and Portuguese Communities in New England", editado por Cristiana Bastos, Bela Feldman-Bianco e Miguel Moniz.

O livro em análise no colóquio reúne ensaios de investigação analítica, testemunhos pessoais, poemas, ficção, fotografias e desenhos sobre portugueses e luso-americanos nas suas dificuldades, lutas e conquistas diárias, sob as pressões da mobilidade social ascendente, tensões racializadas, políticas de assimilação ou multiculturalismo e movimentos de reavivamento trabalhista e étnico.

À Lusa, a antropóloga Cristiana Bastos explicou que o colóquio, que teve início na sexta-feira, serve não só para apresentar publicamente o livro, mas também para ampliar o debate a mais pesquisadores envolvidos com as comunidades portuguesas da região norte-americana de Nova Inglaterra e para pensar no futuro destas investigações.

Em contraste, Cristiana Bastos recordou a publicação, há um século, do controverso livro de Donald R. Taft, "Two Portuguese Communities in New England", de 1923, que foi "muito racista, preconceituoso e retratou os portugueses de uma maneira que eles não gostaram nada de ouvir".

"É um livro que ao mesmo tempo tinha um potencial de conhecimento daquela época, das condições de vida, mas que era também super racista e preconceituoso e tinha muito má fama. Agora, nós revisitámos esse livro para contextualizar e responder a algumas coisas que tinham ficado por abordar, que podiam ser aproveitadas para conhecimento das comunidades há 100 anos, e trouxemos pesquisa nova, pesquisa mais ampliada", disse a antropóloga.

"Nós fizemos um balanço do passado dos estudos portugueses na Nova Inglaterra, as tendências contemporâneas e uma espécie de definição de agenda para o futuro", acrescentou.

A antropóloga, que é também professora investigadora na Universidade de Lisboa, indicou que, ao longo dos anos, foram sendo registadas várias ondas de migração e de fixação em Nova Inglaterra, em vários regimes de trabalho e em vários setores de influência social.

"As comunidades foram mudando e aquilo que foi uma estigmatização nos anos 1920, que era correlacionada com uma posição na base das hierarquias de trabalho que haviam sido definidas pelos últimos migrantes a chegar, deu lugar a outras dinâmicas. Por isso, o que este estudo traz é um olhar de perto para várias dessas dinâmicas em diferentes lugares de Nova Inglaterra", disse.

Patrocinado pelos Arquivos Luso-Americanos Ferreira-Mendes e pelo Centro de Estudos e Cultura Portuguesa/Tagus Press, o colóquio tem lugar na Universidade de Massachusetts Dartmouth, uma instituição de investigação norte-americana que detém um programa de português.

O evento começou na sexta-feira com duas sessões matinais: "Definir o contexto", com Cristiana Bastos, e "Espaços Portugueses na Nova Inglaterra Urbana", com Rose Rodrigues, Graça Índias Cordeiro, Paula Celeste Gomes Noversa e Gray Fitzsimons.

As sessões da tarde incluíram "Narrando Vidas Portuguesas", moderado por António Ladeira, com apresentações de Carmen Ramos Villar, Silvia Oliveira e Frank Sousa, e um painel sobre a "Política das Comunidades Luso-Americanas", com Miguel Moniz, Daniela Melo e Camilo Viveiros.

Hoje, último dia do colóquio, será feita uma exibição e discussão do premiado documentário etnográfico "Saudade". Uma mesa redonda e um almoço encerrarão o evento.

O livro apresentado no evento destaca que, comparativamente a outras populações imigrantes que se estabeleceram nos Estados Unidos durante a terceira e agora quarta vagas de imigração, aquelas com origens em Portugal e nos seus antigos territórios ultramarinos são menos conhecidas.

Este livro, que se centra na economia política do trabalho na indústria têxtil, assim como em questões de raça, classe e género, visa melhorar o conhecimento em torno da experiência portuguesa.

