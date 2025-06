Universidade moçambicana afasta 10 professores por alegado assédio e corrupção

"Tendo recebido estas denúncias, estes indícios destes comportamentos desviantes por parte dos nossos docentes, iniciou-se uma sindicância, um grupo de professores fez esta sindicância no nosso instituto em Montepuez e trouxe-nos à mesa as conclusões parciais", disse o vice-reitor da UniRovuma, Ibrahimo Mussagycitado, hoje pelo canal privado STV.

As conclusões parciais apontam para 10 docentes envolvidos em alegados casos de "corrupção e assédio sexual" no Instituto Superior de Recursos Naturais e Ambientais (ISRNA), uma unidade orgânica da UniRovuma, situada em Montepuez, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, indica um despacho da universidade, datado de 06 de junho.

No documento, a universidade exige a "retirada imediata" das disciplinas atribuídas aos docentes no primeiro semestre deste ano, ordenando também que os suspeitos entreguem as notas ou elementos de avaliação à direção do ISRNA.

"A direção do ISRNA e a direção pedagógica da UniRovuma devem fazer a redistribuição das referidas disciplinas entre os demais docentes das unidades", lê-se no despacho, emitido pelo gabinete do reitor da universidade.

Segundo o vice-reitor, os docentes foram afastados de "toda a atividade letiva" para garantir que o período de exames decorra "da melhor forma e num ambiente de tranquilidade", além de terem sido, anteriormente, exonerados de cargos de chefia e de direção que ocupavam.

"Achou-se por bem afastar esse grupo de professores, esse grupo de docentes, de todas as atividades letivas porque vamos entrar agora para um período de exames, então temíamos que pudessem existir represálias aos estudantes", disse Ibrahimo Mussagy, acrescentando que está em curso uma investigação sobre o caso.