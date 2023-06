Universidade sul-coreana quer acolher 500 alunos timorenses por ano

Esse número poderá aumentar logo no segundo ano para até mil estudantes de Timor-Leste, como explicou o presidente da instituição, Lee Gyeong-sue, ao presidente da República timorense, José Ramos-Horta, num encontro em Seul.

"O grande desenvolvimento económico da Coreia do Sul deve-se à nossa maior riqueza, os recursos humanos. Por isso investimos tanto na educação. E queremos ajudar Timor-Leste nesta área", disse Lee Gyeong-sue.

"Desenvolvimento económico baseado no desenvolvimento dos recursos humanos, no bom uso dos recursos humanos. A educação tem representado um grande contributo para a Coreia do Sul", vincou.

A proposta agora apresentada ao chefe de Estado timorense, que se comprometeu a transmitir ao novo governo do país, passa pela seleção de estudantes em Timor-Leste para que possam estudar em qualquer das faculdades da Sehan.

"Durante a formação, os alunos terão acesso a empregos a tempo parcial. Durante os primeiros dois anos, o grande foco será na aprendizagem da língua e depois na formação mais intensiva na área escolhida", notou o responsável da universidade.

"O programa prevê estágios profissionais e depois colocação em empresas coreanas, com um sistema de vistos acelerado que pode até permitir que tragam as suas famílias para viver na Coreia do Sul", notou.

Trata-se, explicou, de oferecer oportunidades adicionais para jovens timorenses além do atualmente existente programa de trabalhadores sazonais, normalmente não qualificados, para que possam ficar a trabalhar na Coreia do Sul ou, se preferirem, regressar a Timor-Leste.

José Ramos-Horta saudou a proposta, que considerou particularmente positiva por combinar educação, formação e emprego, indo de encontro às aspirações estratégicas de Timor-Leste.

Localizada na região de Yeongam e criada em 1994, a Universidade de Sehan é a sucessora do antigo Colégio Industrial de Daebul.