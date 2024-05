Universidades norte-americanas palco de protestos pró-Palestina

Num comunicado, um porta-voz da instituição afirmou que os polícias da cidade entraram no campus depois de o estabelecimento de ensino superior ter solicitado ajuda. Um acampamento montado pelos manifestantes para protestar contra a guerra de Israel contra o Hamas foi esvaziado pela polícia, assim como o Hamilton Hall, edifício que foi tomado pelos manifestantes na segunda-feira à noite., refere o comunicado da Universidade de Colúmbia., sublinhou a nota.

O porta-voz da NYPD, Carlos Nieves, disse não ter relatos imediatos de quaisquer feridos. As detenções ocorreram depois de os manifestantes terem ignorado um ultimato anterior para abandonarem o acampamento na segunda-feira ou seriam suspensos.

Protestos violentos





Já esta quarta-feira,, em Los Angeles, segundo imagens transmitidas pela televisão norte-americana.A violência aumentou pouco antes das 23h00 locais, quando vários manifestantes pró-Israel cercaram o acampamento pró-Palestina no campus da universidade.escreveu um porta-voz da cidade na rede social X.Já no City College de Nova Iorque, os manifestantes mantinham-se num impasse com a polícia do lado de fora do portão principal da faculdade pública. Um vídeo publicado nas redes sociais na noite de terça-feira mostrou polícias a imobilizar algumas pessoas no chão e a empurrar outras, enquanto afastavam pessoas das ruas e calçadas. Muitos manifestantes detidos foram expulsos da cidade e colocados em autocarros.Um acampamento na faculdade está montado desde quinta-feira. Depois de a polícia ter chegado ao campus na terça-feira, os agentes da NYPD baixaram uma bandeira palestiniana que estava no mastro do City College, enrolaram-na e jogaram-na no chão antes de hastear a bandeira norte-americana.Já a Brown University chegou a um acordo na terça-feira com os manifestantes no seu campus em Rhode Island.

Pela primeira vez, uma faculdade dos EUA concorda em votar sobre o desinvestimento diante dos protestos contra a guerra de Israel na Faixa de Gaza.

Docentes de Stanford apoiam protestos



dezenas de professores e funcionários reuniram-se, na terç-feira, para mostrar apoio aos estudantes que protestam contra a guerra de Israel em Gaza.



Tambem nesta cidade, os alunos estão acampados no campus universitário desde quinta-feira passada.



A universidade de Stanford é uma de dezenas por todo o país onde os estudantes ergueram acampamentos como forma de protesto. Na Universidade de Stanford, na Califórnia,





A polícia entrou noutros campus nos Estados Unidos nas últimas duas semanas, levando a confrontos e mais de 1.000 detenções. Em casos mais raros, os responsáveis universitários e os líderes dos protestos chegaram a acordos para restringir a perturbação da vida nas universidades e das próximas cerimónias de formatura.







C/agências