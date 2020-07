Universitários estrangeiros terão de abandonar EUA se passarem a ter aulas virtuais

A agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla original), explicou em comunicado que estudantes com determinados vistos “não podem tirar um curso exclusivamentee permanecer nos Estados Unidos”., garantiu a agência.A medida pode vir a afetar milhares de alunos estrangeiros que se encontram a estudar em universidades norte-americanas e que representam uma importante fonte de rendimento para essas instituições de ensino, que arriscam agora ficar sem estas propinas.Apenas em 2018,

Os estudantes têm dez dias para atualizar o estado das suas aulas, declarando se as mesmas estão a decorrer presencialmente ou online, no sistema SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).

A decisão chega numa altura em que universidades de todo o país estão a começar a fazer a transição das aulas presenciais para as aulasna sua totalidade, de modo a impedir a propagação do novo coronavírus.A conceituada universidade de Harvard é uma das que aderiu a esta alternativa, que se aplica inclusivamente aos estudantes que habitam no próprio. Em comunicado, o diretor da instituição disse lamentar “profundamente” a medida imposta pelo Governo, considerando-aComo alternativa para os alunos afetados,. Podem também optar por universidades com um modelo híbrido, que mantenham uma conjugação de aulas presenciais e virtuais.A medida da ICE aplica-se a quem possua vistos das categorias F-1 ou M-1, destinados a estudantes académicos ou vocacionais. Em 2019, o Departamento de Estado dos EUA emitiu quase 389 mil vistos de categoria F e mais de nove mil da categoria M.

Medida “xenófoba e cruel”

A oposição democrata já se pronunciou sobre a medida. “Esta decisão não faz sentido, é xenófoba e cruel”, considerou a senadora Elizabeth Warren. Também Bernie Sanders defendeu que “a crueldade da Casa Branca não conhece limites”. “Estão a fazer os estudantes estrangeiros escolher entre colocar a vida em risco para assistirem a aulas presenciais ou serem deportados”, criticou.







Brad Farnsworth, vice-presidente da organização de ensino superior American Council on Education, admitiu à CNN que a medida o apanhou de surpresa. “Isto vai criar mais confusão e mais incertezas”, considerou.

A entidade, que representa cerca de 1800 universidades, está particularmente preocupada com a possibilidade de a crise pandémica piorar no semestre de outono e levar a que todas as instituições, incluindo aquelas que continuam agora a optar por aulas presenciais, passem para o regime virtual, deixando os alunos estrangeiros sem outra opção a não ser a de abandonar o país.Já Theresa Brown, diretora para Imigração na organização Bipartisan Policy Center, teme que os alunos não consigam regressar aos seus países de origem devido às restrições de circulação impostas por causa da Covid-19., lamentou à CNN.Esta não é a primeira medida contra imigrantes que a Administração Trump impõe nos últimos meses, como resultado da crise pandémica.que, segundo o Presidente, competiam com cidadãos norte-americanos por empregos.

Utilizando também a Covid-19 como justificação, a Casa Branca decidiu suspender a admissão de requerentes de asilo na fronteira com o México, alegando riscos de saúde relacionados com a doença.





