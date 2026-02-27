Ursula von der Leyen agradece a Marcelo liderança em dez anos conturbados

"Gostaria de lhe agradecer por ter liderado Portugal ao longo destes dez anos turbulentos", escreveu a líder do executivo comunitário numa mensagem divulgada nas redes sociais, após ter recebido o chefe de Estado português, no final do seu mandato, em Bruxelas.

A líder do executivo comunitário salientou ainda que o Presidente da República português "representa o espírito democrático de Portugal. Em momentos de serenidade, foi uma presença agregadora. Em tempos de crise, uma mão firme. Da pandemia à tragédia dos incêndios florestais, esteve junto do seu povo, com proximidade e humanidade, ouvindo, confortando e tranquilizando. A Europa beneficiou da sua sabedoria, da sua convicção e da sua humanidade".

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje em Bruxelas, a convite do Presidente do Conselho Europeu.

Eleito para a Presidência da República em 2016 e tendo cumprido dois mandatos, Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.