Von der Leyen denuncia estratégia de "congelar a guerra" e ecoa paralelo entre Putin e Hamas

É lá que Von der Leyen tem encontro marcado esta sexta-feira com Joe Biden, no âmbito de uma cimeira entre os Estados Unidos e a União Europeia.



Entretanto, Volodymyr Zelensky anuncia a realização de uma cimeira para a paz. De acordo com o presidente ucraniano, o encontro será uma "grande reunião internacional" que vai acontecer ainda este mês em Malta.

O encontro vai ter como objetivo a discussão de uma proposta unilateral de dez pontos para pôr fim ao conflito na Ucrânia.