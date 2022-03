Uso de armas químicas por parte da Rússia poderá provocar intervenção da NATO, diz presidente polaco

Em entrevista à BBC, Duda explicou que o uso de armas químicas por parte de Putin seria uma “mudança no jogo”.



“Se me perguntarem se Putin pode usar armas químicas, acho que Putin pode usar qualquer coisa agora, especialmente quando está nesta situação difícil”, afirmou. “Todos esperamos que ele não se atreva a fazer isso. “Mas se ele usar armas de destruição em massa, isso seria uma mudança no jogo”, acrescentou.



“A NATO teria que se sentar à mesa e realmente teriam que pensar seriamente no que fazer, porque então começa a ser perigoso, não só para a Europa, mas para o mundo inteiro”, declarou.



A Rússia convocou uma reunião especial de emergência do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira para discutir suas reivindicações que a Ucrânia planeia desenvolver armas biológicas.



Acusações que foram descartadas pela Ucrânia e pelos EUA como uma "bandeira falsa" - uma alegação destinada a justificar o possível uso pela própria Rússia de uma arma química contra cidades na Ucrânia, tentando depois imputar essa ação aos opositores.