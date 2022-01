Uso de energia nuclear para reduzir emissões de carbono divide Estados norte-americanos

Um relatório, divulgado a 10 de janeiro pelo Grupo Rhodium, revelou que no ano passado, nos EUA,"As razões são múltiplas", explicou no documento Nives Dolsak, diretor da Escola de Assuntos Marinhos e Ambientais da Universidade de Washington.E, segundo o mesmo relatório,Em abril de 2021, o presidente norte-americano prometeu que, até 2030, os EUA iam reduzir as emissões de carbono em 50 a 52 por cento, para níveis correspondentes aos valores de 2005.. Contudo, o relatório do Grupo Rhodium concluiu que, s

À medida que os Estados norte-americanos se veem pressionados a reduzir drasticamente a extração e uso de combustíveis fósseis, muitos receiam que as alternativas mais ecológicas não sejam suficientes para cidades inteiras.



Energia nuclear: uma das soluções

A energia nuclear é uma das potenciais soluções que os Governos ponderam para substituir o uso de carvão, petróleo e gás natural e, assim, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera. E são várias as empresas, assim como os empreendedores, que têm investido neste tipo de energia. Por exemplo, Bill Gates, o fundador da Microsoft, está a desenvolver um tipo de reator mais pequeno e mais barato que consiga complementar a rede elétrica nos Estados Unidos.



Mas, apesar de ser uma opção aparentemente melhor do que os combustíveis fósseis, a energia nuclear também tem os seus “senãos”, nomeadamente a possibilidade de deixar resíduos radioativos no planeta. Os especialistas, no entanto, asseguram que os riscos podem ser minimizados e que esta fonte de energia será fundamental para garantir o fornecimento de energia enquanto os Governos tentam evitar os combustíveis fósseis e a emissão de dióxido de carbono.



À não se pode reduzir significativamente as emissões de carbono sem a energia nuclear”.



“Neste momento, não imagino um caminho para atingir essa meta sem se preservar o parque [de reactores] existente e sem construir mais", disse à agência noticiosa Lyash. “E mesmo depois de maximizar a quantidade de energia solar que conseguimos”.



A TVA é uma concessionária federal que fornece eletricidade a sete Estados norte-americanos, sendo o terceiro maior gerador de eletricidade do país. Atualmente, a empresa está a tentar adicionar cerca de dez mil megawatts de capacidade solar até 2035 – o suficiente para abastecer cerca de um milhão de habitações por ano – mas também gere três centrais nucleares e planeia testar um pequeno reator em Oak Ridge, no Tennessee.



Energia nuclear versus energias renováveis

Numa investigação sobre as políticas energéticas em todos os 50 Estados e no distrito de Columbia, a Associated Press descobriu que uma grande maioria (cerca de dois terços) considera que a energia nuclear, de uma forma ou de outra, é uma ajuda para substituir os combustíveis fósseis, o que pode levar à primeira expansão da construção de reatores nucleares nos EUA.



Por outro lado, aproximadamente um terço dos Estados e o distrito de Columbia responderam à AP dizendo que não pretendem incluir a energia nuclear nas metas de energia verde, mas sim investir nas energias renováveis.



Os responsáveis por concessionárias e empresas de produção e abastecimento de eletricidade nesses Estados asseguram que as suas metas climáticas são alcançáveis com os avanços no armazenamento de energia através do uso de baterias, de investimentos na rede de transmissão interestadual de alta tensão, de esforços de eficiência energética para reduzir o consumo e da energia fornecida por barragens hidroelétricas.



A divisão dos Estados norte-americanos quanto ao uso da energia nuclear assemelha-se ao debate sobre o assunto na Europa, onde países como a Alemanha estão a desativar os reatores e outros, como a França, estão a aderir a esta tecnologia ou planear construir mais centrais nucleares.



A Administração Biden, que assumiu querer impor medidas drásticas para reduzir a emissão de gases poluentes, considera a energia nuclear necessária para ajudar a compensar o declínio do uso dos combustíveis à base de carbono na rede de energia dos EUA.



A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse à AP que a Casa Branca quer ter eletricidade com zero carbono e “isso significa energia nuclear, hidroelétrica, geotérmica, obviamente eólica on e offshore, isso significa energia solar”.



“Queremos tudo”, disse Granholm durante uma visita, em dezembro, a Providence, em Rhode Island, para promover um projeto eólico.



O investimento nesta tecnologia de um milhão de milhões de dólares, proposto por Biden e aprovado no ano passado, alocará cerca de 2,5 mil milhões de dólares para projetos avançados de demonstração de reatores nucleares. O Departamento de Energia confirmou ainda, à agência de notícias, que vários estudos da Universidade de Princeton e da Decarb America Research Initiative revelam que a energia nuclear é fundamental para um futuro sem carbono.



Granholm também já apresentou outras novas tecnologias, que envolvem hidrogénio e a captura e armazenamento de dióxido de carbono antes de ser emitido para a atmosfera.