Vacina contra VIH-SIDA em testes

Segundo a CNN, foram feitas estimativas pelas Nações Unidas e todos os anos há cerca de 1,8 milhões de novos casos do vírus da imunodeficiência humana (VIH) em todo o Mundo.



A vacina forneceu 67% de proteção contra o vírus nos macacos. Embora tenha sido bem tolerada pelos primatas, não está claro se fornece a mesma proteção aos humanos. No entanto, a fase foi considerada bem-sucedida e pronta a ser testada numa população de pacientes mais vasta e com maior risco de infeção. Os novos testes vão ser feitos com 2.600 mulheres na África subsariana.



Alguns investigadores alertam para o facto de os resultados na fase inicial não significarem que a vacina é viável. O facto de a vacina em teste induzir imunidade ao vírus, não significa que proteja os humanos da infeção.



“Eu diria que estamos satisfeitos com os dados que obtivemos até agora, mas temos de os interpretar com cuidado”, disse o Dr. Dan H. Barouch, investigador responsável do estudo. “Temos que reconhecer que o desenvolvimento de uma vacina contra o VIH é um desafio sem precedentes e não sabemos se esta vacina protegerá os humanos ou não”, acrescentou.



Carlo del Rio, médico de epidemiologia, apesar de não participar no estudo, realizou pesquisas semelhantes no Centro de Controlo e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. "É um estudo muito interessante, a procura de uma vacina contra o HIV é muito importante", disse. Em 2016 mais de 5.000 pessoas na África do Sul se voluntariaram para participar em testes.





Ainda não existe cura para a SIDA. A única prevenção passa pelo uso de preservativo e evitar o contacto direto com sangue.

Como se manifesta o VIH?

A infeção raramente é percetível e muitas das vezes é confundida com uma gripe - curto período de febre, dores de cabeça e garganta. Nos primeiros 10 a 15 dias após a infeção o vírus começa a invadir e a destruir os linfócitos – células responsáveis pelas nossas defesas – e começa a multiplicar-se.

Mesmo que o portador de VIH não manifeste sinais de doença, pode infetar sexualmente qualquer pessoa.



Durante essa fase, o organismo aumenta a produção de células no organismo e tenta eliminar o vírus. A duração de cada fase depende da evolução do vírus – em média 8 a 10 anos - e da intensidade e gravidade de infeção, da capacidade de defesa do organismo e de outras doenças que possam reduzir essa defesa.



Durante esse tempo, o paciente é seropositivo, ou seja, as análises nessa fase apenas conseguem identificar a presença do vírus.



No final desta fase silenciosa, as defesas do organismo entram em decadência, o sistem imunitário enfraquece, e surgem complicações, que podem ser infeções por microrganismos, infeções por agentes mais raros, ou algum tipo de cancro.

Como se transmite?



Como se diagnostica? Segundo a Organização Mundial de Saúde , as principais fontes de transmissão são: a utilização de agulhas contaminadas - mais concretamente no contexto da toxicodependência através da partilha de seringas, agulhas ou outros objetos cortantes - contacto sexual desprotegido e gravidez – o vírus presente na mulher grávida pode infetar os filhos.

A investigação é baseada na análise de saliva ou do sangue. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nas primeiras semanas após a infeção os testes vão ser negativos, pois na maioria das pessoas os anticorpos aparecem 28 dias após a infeção. Têm sido desenvolvidos vários testes que permitem um diagnóstico mais rápido. Estes testes são importantes porque a eficácia do tratamento será maior se a infeção começar a ser tratada numa fase inicial.





Os cientistas testam a vacina em fases iniciais para determinarem qual a melhor dosagem a usar. Esta vacina foi testada em 393 pessoas saudáveis – consideradas de baixo risco para infeção - e 72 macacos. Os participantes vieram da África do Sul, Tailândia e EUA.