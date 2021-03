Vacina da AstraZeneca deve continuar a ser administrada, defende a OMS

Na Europa, houve cerca de 30 casos de desenvolvimento de coágulos sanguíneos após a administração da vacina, o que levou vários países a suspendê-la temporariamente.

Cerca de cinco milhões de europeus já foram inoculados com a vacina da AstraZeneca desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.

A Bulgária juntou-se à Dinamarca, Áustria, Estónia, Lituânia, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Letónia e Itália e também suspendeu temporariamente a inoculação dos seus habitantes com a vacina da AstraZeneca.Em Itália um homem de 50 anos faleceu após desenvolver uma trombose venosa profunda.“Qualquer alerta de segurança deve ser alvo de investigação. Temos de assegurar que estudamos todos os alertas de segurança quando distribuímos as vacinas e temos de passar por eles, mas não existe qualquer indicação para não utilizar [as vacinas]”, frisou Harris.Em Portugal, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) garantiu que os benefícios da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 continuam a ser superiores ao risco e manteve as recomendações para a sua utilização.

Já a farmacêutica AstraZeneca garante que a segurança da vacina foi estudada exaustivamente em ensaios clínicos.



Alergias graves entre os possíveis efeitos secundários da vacina AstraZeneca

Entretanto, a Agência Europeia do Medicamento alertou que as alergias graves deverão ser acrescentadas à lista dos possíveis efeitos secundários da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, após a identificação de prováveis ligações a estas reações no Reino Unido.



Num comunicado hoje divulgado, a EMA anunciou ter “recomendado haver uma atualização da informação do produto para incluir anafilaxia e hipersensibilidade (reações alérgicas) como efeitos colaterais”.



“Esta atualização é baseada num estudo de 41 relatos de anafilaxia observados em cerca de cinco milhões de vacinados no Reino Unido”, informou a agência no resumo do seu comité que avalia os riscos dos medicamentos.



“Depois de um estudo atento dos dados, estima-se que exista uma ligação provável com a vacina em alguns casos”, acrescentou.



A Agência Europeia do Medicamento esclareceu que a anafilaxia, que se traduz em reações alérgicas graves, já era um "efeito colateral conhecido, ainda que raramente ocorresse com vacinas".



As informações sobre a vacina da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca referem que cidadãos que a recebem deverão ser vigiados pelo menos 15 minutos após a sua administração, no caso de reações alérgicas.





c/Agências