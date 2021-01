Vacina da AstraZeneca só deve ser aprovada na Europa em fevereiro

A vacina já começou a ser administrada no Reino Unido, mas a Agência Europeia do Medicamento mantém reservas. À Antena 1, o diretor do Instituto de Investigação do Medicamento explica que primeiro vai ser preciso perceber se estão resolvidos os problemas detetados nos ensaios clínicos e que a Europa está a jogar pelo seguro.