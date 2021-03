Vacina da Janssen aprovada pela Agência Europeia do Medicamento

"A EMA concluiu por consenso que os dados sobre a vacina eram robustos e atendiam aos critérios de eficácia, segurança e qualidade", anuncia a farmacêutica em comunicado.A vacina da Janssen (subsidiária da multinacional Johnson & Johnson) é a quarta inoculação a ser recomendada na União Europeia para a prevenção da Covid-19, sendo que esta é a primeira vacina da UE de dose única.

“Com este último parecer positivo, as autoridades terão outra opção para combater a pandemia e proteger a vida e a saúde os seus cidadãos”, frisou Emer Cooke, diretor executivo da EMA.







Num ensaio clínico que envolveu mais de 44 mil pessoas dos Estados Unidos, África do Sul e América Latina, a vacina conseguiu uma redução de 67 por cento no número de casos sintomáticos de Covid-19.







Neste estudo, os efeitos colaterais da vacina regstados foram, em grande parte, leves ou moderados, e desapareceram ao fim de alguns dias após a vacinação. Os sintomas mais conuns foram dor no local da injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares e náuseas.



Como funciona esta vacina?





A inoculação da Janssen prepara o organismo para se defender da Covid-19, sendo composta por um adenovírus que foi modificado para conter o ADN de um gene do SARS-CoV2, em concreto do gene responsável pela produção da proteína spike, ou seja, a porta de entrada do vírus nas nossas células.







Através deste processo, o adenovírus - que não se reproduz nem provoca doenças - passa o gene da SARS-CoV2 para as células da pessoa vacinada e são as próprias células do paciente que passam a poder produzir a proteína spike.







De seguida, o sistema imunitário do paciente irá reconhecer a proteína spike, inoculada pela vacina, como estranha, o que levará à produção de anticorpos e à ativação das defesas do organismo.







Desta forma, se o paciente entrar de novo em contacto com o vírus SARS-CoV2, o sistema imunitário saberá como agir, ao reconhecer a proteína spike, e está pronto para se defender.







(em atualização)