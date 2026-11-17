Até ao momento, não existem vacinas específicas contra o vírus Bundibugyo, responsável pela epidemia.





(com agências)

, esclareceu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.Em parceria com o Serum Institute of India, a Universidade de Oxford desenvolveu a vacina de vetor adenoviral ChAdOx1. A mRNA-1469, por sua vez, foi produzida pelo grupo norte-americano Moderna e utiliza a tecnologia do ARN mensageiro.São as, lançado pela OMS e em curso na RDC, com o objetivo de testar diferentes modelos em pacientes em que a doença já foi confirmada.O Ébola é altamente contagioso e transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de uma pessoa infetada ou com superfícies contaminadas.De acordo com as autoridades sanitárias congolesas, a. Em cerca de 11 400 casos, foram registadas 5.600 mortes.Nos últimos 50 anos, o Ébola causou mais de 15 000 mortes em todo o continente africano.