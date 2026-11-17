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Vacinas-candidatas a estirpe de Ébola entram em teste na República Democrática do Congo
Declarada na República Democrática do Congo em maio deste ano, a 17.ª epidemia de Ébola já é a mais mortífera da história do país. Na próxima semana, duas vacinas-candidatas entram em ensaios clínicos, anunciou a Organização Mundial da Saúde, esta terça-feira.
“Prevemos que duas vacinas-candidatas, desenvolvidas especificamente contra a estirpe Bundibugyo, comecem a ser testadas já na próxima semana”, esclareceu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.Até ao momento, não existem vacinas específicas contra o vírus Bundibugyo, responsável pela epidemia.
Em parceria com o Serum Institute of India, a Universidade de Oxford desenvolveu a vacina de vetor adenoviral ChAdOx1. A mRNA-1469, por sua vez, foi produzida pelo grupo norte-americano Moderna e utiliza a tecnologia do ARN mensageiro.
São as primeiras vacinas a serem incluídas no ensaio clínico Tumaini, lançado pela OMS e em curso na RDC, com o objetivo de testar diferentes modelos em pacientes em que a doença já foi confirmada.
“Atualmente, mais de 140 pessoas estão inscritas no ensaio”.
O Ébola é altamente contagioso e transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de uma pessoa infetada ou com superfícies contaminadas.
De acordo com as autoridades sanitárias congolesas, a taxa de mortalidade da atual estirpe aproxima-se dos 50 por cento. Em cerca de 11 400 casos, foram registadas 5.600 mortes.
Nos últimos 50 anos, o Ébola causou mais de 15 000 mortes em todo o continente africano.
Em parceria com o Serum Institute of India, a Universidade de Oxford desenvolveu a vacina de vetor adenoviral ChAdOx1. A mRNA-1469, por sua vez, foi produzida pelo grupo norte-americano Moderna e utiliza a tecnologia do ARN mensageiro.
São as primeiras vacinas a serem incluídas no ensaio clínico Tumaini, lançado pela OMS e em curso na RDC, com o objetivo de testar diferentes modelos em pacientes em que a doença já foi confirmada.
“Atualmente, mais de 140 pessoas estão inscritas no ensaio”.
O Ébola é altamente contagioso e transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de uma pessoa infetada ou com superfícies contaminadas.
De acordo com as autoridades sanitárias congolesas, a taxa de mortalidade da atual estirpe aproxima-se dos 50 por cento. Em cerca de 11 400 casos, foram registadas 5.600 mortes.
Nos últimos 50 anos, o Ébola causou mais de 15 000 mortes em todo o continente africano.
(com agências)