Vai acabar o histórico programa televisivo The Late Show

Depois de trinta e três anos consecutivos no ar, a estação CBS decidiu terminar com as emissões em maio do próximo ano.

O fim do The Late Show acontece numa altura em que a Paramount Global, dona da estação CBS, está a tentar uma fusão com a empresa Sky Dance.



Um negócio que depende da aprovação do presidente dos Estados Unidos.



A empresa garante que a decisão foi puramente financeira, mas há quem admita a possibilidade de ser uma questão política.



Stephen Colbert, rosto do "The Late Show" há mais de uma década tem sido uma das vozes públicas mais críticas da Administração Trump.



O anúncio do fim do programa foi feito ontem pelo próprio apresentador em plena emissão.