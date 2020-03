Vai ser construída a primeira estátua a Lenine no oeste da Alemanha

O Governo da cidade de Gelsenkirchen tentou parar a construção, proposta pelo Partido Marxista-Leninista da Alemanha, citando a possibilidade de a estátua impedir a visão de um edifício histórico.“A presença da estátua violaria as regras de preservação de monumentos históricos”, referiram as autoridades municipais.

Já o conselho local de Gelsenkirchen afirmou que “Lenine é uma figura inadequada a ser comemorada na cidade”. Acrescentou que “o líder comunista Lenine é representativo de violência, repressão, terror e imenso sofrimento humano. Tudo isso torna-o incompatível com a ordem constitucional democrática livre na Alemanha e significa que ele é um símbolo da luta contra e da abolição da nossa democracia”.



Apesar disso, o Partido Marxista-Leninista da Alemanha lutou contra estas objecções e conseguiu que a decisão do tribunal fosse favorável, deixando-o erguer a estátua.“Uma vitória fantástica para Vladimir Ilyich Lenine”, afirmou Gabi Fechtner, líder do partido, aos meios e comunicação alemães. “Estamos realmente felizes. Gelsenkirchen é uma cidade operária e Lenine encaixa-se muito bem aqui”, finalizou.Perante a decisão do tribunal, um porta-voz da cidade alertou que as autoridades vão “contestar a sentença do tribunal”.A estátua será inaugurada a 14 de março, numa cerimónia que deve atrair vários apoiantes de esquerda de todo o país. O partido tem-se esforçado para conseguir inaugurá-la antes do 150º aniversário de Lenine, a 22 de abril.As estátuas de Lenine eram comuns na antiga Alemanha Oriental antes da queda do Muro de Berlim, mas não se esperava que surgissem agora no oeste.Lenine é visto por muitos socialistas e comunistas como um herói. Apesar disso, o outro lado do espectro político aponta para uma natureza repressiva do regime soviético sob o seu Governo e dos seus sucessores.