Vale, CSN e Usiminas paralisam atividades em estado brasileiro atingido pela chuva

Numa mensagem aos seus acionistas, a Vale informou que paralisou parcialmente a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas ("EFVM") e a produção dos sistemas sudeste e sul "visando garantir a segurança dos seus empregados e comunidades e em razão do nível elevado de chuvas que atingem Minas Gerais".

"No sistema sudeste, a EFVM foi paralisada no trecho Rio Piracicaba - Joao Monlevade, impedindo o escoamento do material em Brucutu e no complexo de Mariana, que estão com a produção suspensa. O trecho Desembargador Drummond - Nova Era também está paralisado, mas em fase de liberação e não afetou a produção do Complexo de Itabira", frisou a empresa.

Já no sistema sul, em função da interdição de trechos de rodovias federais e da segurança de circulação de empregados, prestadores de serviços, terceiros e da infraestrutura da frente de lavra das minas, a produção de todos os complexos foi temporariamente paralisada.

A Vale também destacou que continuará a acompanhar o cenário de chuvas em Minas Gerais e a monitorizar as suas barragens, 24 horas por dia, em tempo real, através dos Centros de Monitoramento Geotécnicos.

"Ressalta-se que não houve alteração do nível de emergência em nenhuma de suas estruturas, que são acompanhadas permanentemente por inspeções, manutenções, radares, estações robóticas, câmeras de vídeo e instrumentos, como piezómetros manuais e automáticos", conclui o informe da Vale.

Numa informação aos acionistas, a CSN disse que "devido às intensas chuvas registadas na região sudeste do Brasil nos últimos dias, as operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra foram temporariamente suspensas, com expectativa de retorno das atividades nesses próximos dias".?

Ainda por causa das chuvas, a CSN e as suas empresas informaram que a operação portuária de carregamento de minério no Terminal de Carvão -- TECAR, no porto de Itaguaí, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, também "está suspensa em virtude do alto grau de humidade verificado no local" e acrescentou esperar a "retoma gradual das atividades assim que as condições climáticas permitirem".

Já a Usiminas destacou também em comunicado aos seus acionistas que em função das intensas chuvas na região de Itatiaiuçu, no estado de Minas Gerais, em níveis expressivamente superiores à média histórica, as operações da sua controladora, a Mineração Usiminas (MUSA), foram temporariamente paralisadas.

"As atividades deverão ser retomadas quando as condições climáticas melhorarem e permitirem acesso seguro às minas e o funcionamento adequado de equipamentos, bem como após uma revisão das condições das instalações em geral", destacou o comunicado da empresa.

"Esclarecemos que, por ora, a paralisação da MUSA não deverá afetar o fornecimento de matéria-prima para a Usiminas, e que serão utilizados estoques da própria MUSA para o fornecimento", acrescentou.

A empresa francesa Vallourec, que no sábado comunicou que transbordou um dique localizado na Mina de Pau Branco, em Nova Lima, no estado de Minas Gerais, também está com as atividades afetadas neste estado brasileiro pelas chuvas.?

Num comunicado divulgado hoje, a empresa destacou que "o nível do Dique Lisa foi alterado para três".

"Essa classificação significa situação elevada de emergência que requer a implementação do PAEBM [Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração] em uma condição mais rigorosa. A Empresa esclarece que a estrutura do dique, que tem como função o controlo da vazão da água pluvial, permanece estável, reiterando que não há registos de vítimas fatais da referida ocorrência", adiantou.

Segundo a Vallourec, a classificação de nível três impõe necessidade de retirada das pessoas residentes em áreas dentro da mancha de inundação, o que já aconteceu. O mesmo cuidado está a ser tomado em relação aos animais.

A Vallourec ainda reforçou que o Dique Lisa e a Barragem Santa Bárbara "são estruturas distintas e localizadas em pontos diferentes da Mina Pau Branco" e o "dique em questão, localizado em Nova Lima, operava normalmente, em nível zero de criticidade e dentro dos parâmetros previstos na legislação vigente".

Por fim, a empresa destacou que trabalha em conjunto com os órgãos e autoridades competentes e continua empenhada em minimizar os transtornos ocorridos e restabelecer a normalidade da situação.

As chuvas que atingem o estado de Minas Gerais já deixaram menos 138 cidades em situação de emergência devido a cheias, deslizamentos de terra e danos a infraestruturas.

Desde o início do período chuvoso, em outubro passado, até ao último domingo, já houve pelo menos seis mortos em outros locais do estado de Minas Gerais, além de vítimas do deslizamento de um paredão de rocha na cidade turística de Capitólio ocorrido no sábado, e cerca de 17 mil pessoas foram retiradas das suas casas, segundo a Defesa Civil.

No domingo, a prefeitura de Pará de Minas, cidade localizada a 83 quilómetros de Belo Horizonte, emitiu um alerta pedindo a moradores que deixem as suas casas devido ao risco de rutura da barragem hidrelétrica da Usina do Carioca.