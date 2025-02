Estados Unidos e Rússia vão restabelecer relações diplomáticas e reavaliar as sanções impostas a Moscovo apesar da guerra continuar na Ucrânia. Washingon e Moscovo comprometeram-se ainda a nomear uma equipa de alto nível, para avançar com as negociações de paz. Na reunião que decorreu na Arábia Saudita começou a ser planeado um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.