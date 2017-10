Vaping proibido em espaços públicos em Nova Iorque

RTP24 Out, 2017, 15:56 | Mundo

O Governador do Estado de Nova Iorque, Andrew M. Cuomo, aprovou, na passada segunda-feira, um projeto-lei que visa a proibição do vaping em qualquer espaço público, como locais de trabalho, restaurantes e bares.



Esta nova regra será implementada em todo o Estado no prazo de 30 dias, à semelhança do que aconteceu aos cigarros normais, banidos de espaços públicos interiores em Nova Iorque, desde 2003.



Os vaporizadores e os cigarros eletrónicos têm-se tornado mais populares, após as restrições relativas ao uso de tabaco normal.



"Esses produtos são comercializados como uma alternativa mais saudável aos cigarros, mas a realidade é que eles também trazem riscos a longo prazo para a saúde dos utilizadores e dos que os rodeiam", afirmou Cuomo num comunicado.O vaping, inalação de vapor produzido por um vaporizador ou um cigarro eletrónico a partir de um e-líquido, de um concentrado ou de ervas secas, apesar de serem uma alternativa mais saudável aos cigarros, contém nicotina e alguns ingredientes encontrados nos cigarros eletrónicos que são considerados tóxicos.



O New York Times publicou que pelo menos 70 por cento dos municípios do Estado já proibiram o vaping em espaços públicos e interiores. Esta lei já está em vigor desde 2013 na cidade de Nova Iorque.



Os efeitos do vaping e os efeitos a longo prazo que pode trazer para a saúde ainda são desconhecidos, uma vez que os vaporizadores e os e-cigarros são produtos relativamente recentes.



No entanto, as opiniões de investigadores dividem-se. Segundo uma pesquisa da Universidade de Leeds, a vaporização e inalação dos vapores destes produtos pode promover o uso de tabaco nos jovens.



A campanha NHS Stoptober, por outro lado, promoveu recentemente o uso deste produtos alternativos como forma ideal para deixar de fumar.

Para Andrew M. Cuomo esta medida “encerra outra lacuna perigosa na lei, criando uma Nova Iorque mais forte e saudável para todos".