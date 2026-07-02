Várias explosões ouvidas em Kiev

Várias explosões ouvidas em Kiev

Várias explosões foram ouvidas, esta noite, em Kiev. A capital ucraniana voltou a ser alvo de mísseis russos.

RTP /
VER MAIS
É mais um episódio da ofensiva, numa altura em que a Rússia anuncia a conquista de mais duas localidades no Donbass.

Moscovo garante que está a ganhar terreno na linha da frente, mas Kiev desmente.

Os ataques na retaguarda continuam. Os russos bombardearam cinco distritos e, em particular, Karkiv, a segunda maior cidade ucraniana.

Há dois mortos e 29 feridos, entre os quais várias crianças.

A Ucrânia, por seu lado, usou drones e mísseis de longo alcance para atingir mais duas refinarias russas.

Moscovo diz que duas crianças morreram nesses ataques.
PUB
PUB