Mundo
Várias explosões ouvidas em Kiev
Várias explosões foram ouvidas, esta noite, em Kiev. A capital ucraniana voltou a ser alvo de mísseis russos.
Moscovo garante que está a ganhar terreno na linha da frente, mas Kiev desmente.
Os ataques na retaguarda continuam. Os russos bombardearam cinco distritos e, em particular, Karkiv, a segunda maior cidade ucraniana.
Há dois mortos e 29 feridos, entre os quais várias crianças.
A Ucrânia, por seu lado, usou drones e mísseis de longo alcance para atingir mais duas refinarias russas.
Moscovo diz que duas crianças morreram nesses ataques.