Várias regiões russas e ucranianas sem energia após troca de ataques

A Rússia tem atacado instalações energéticas ucranianas ao longo da guerra, causando apagões regulares de várias horas em todo o país. A Ucrânia tem também atacado o sistema energético russo, particularmente as refinarias de petróleo, os depósitos e os terminais de transporte.

Perto de meio milhão sem energia em Belgorod

A previsão é que as temperaturas noturnas em Belgorod nos próximos dias rondem os zero graus Celsius.

Quase 400 drones ucranianos abatidos

A Ucrânia intensificou os seus ataques contra a Rússia nas últimas semanas, que bombardeia o país diariamente desde fevereiro de 2022. Segundo Kiev, a Ucrânia disparou quase mil drones em 24 horas na terça-feira.

O porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia e que faz fronteira com a costa da Estónia, é um importante centro para as exportações russas de fertilizantes, petróleo e carvão, entre outras mercadorias.

“Depravação absoluta”

Mas o presidente ucraniano lamentou no domingo, após o final da reunião, que "a situação em torno do Irão" fosse "o foco principal do lado americano".





c/ agências

A Chernihivoblenergo, empresa de distribuição de eletricidade, revelou que quase 150 mil consumidores na cidade de Chernihiv e no distrito vizinho ficaram sem energia depois de um ataque russo ter danificado uma instalação energética no distrito de Chernihiv.A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 147contra o país durante a noite, dos quais 121 foram abatidos ou neutralizados.Um ataque anterior deixou grande parte da região sem energia no sábado.informou o governador regional pelo Telegram.O governador acrescentou que a infraestrutura crítica passou a utilizar fontes de energia de reserva.O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, afirmou que os cortes de energia afetaram cerca de 450 mil pessoas em vários distritos, incluindo a capital regional, Belgorod, e muitos residentes enfrentam também interrupções no fornecimento de água e aquecimento.Gladkov disse que os trabalhos de reparação já começaram, mas que levarão vários dias a serem concluídos e qua a “infraestrutura sofreu danos significativos”.Belgorod, que fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, tem sido um alvo frequente de ataques dee mísseis ucranianos nos quatro anos desde que a Rússia invadiu o seu vizinho.A Rússia anunciou esta quarta-feira que abateu 389ucranianos na noite de terça para quarta-feira,O ataque atingiu um importante porto no golfo da Finlândia, longe das linhas da frente.Entre as 20h00 GMT (mesma hora em Lisboa) de terça-feira e as 4h00 GMT de quarta-feira, "os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 389ucranianos", principalmente sobre as regiões de Bryansk, Belgorod e Kursk, que fazem fronteira com a Ucrânia, disse o Ministério russo da Defesa em comunicado.Os ataques ucranianos atingiram também a região de Moscovo, bem como a região de Leninegrado, onde foi atingido o importante porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia."Está a ser controlado um incêndio no porto de Ust-Luga", disse o governador da região, Alexander Drozdenko. Segundo disse, não houve vítimas até ao momento, sem especificar qual a área da região portuária que foi afetada pelos ataques comucranianos.Em Kronstadt, que alberga uma base naval russa na região de Leninegrado, vários edifícios foram atingidos por um ataque de, disse o governador de São Petersburgo, Alexander Beglov."As janelas de vários edifícios residenciais foram parcialmente danificadas", disse, garantindo que "ninguém ficou ferido".Na segunda-feira, a Ucrânia já tinha atacado o porto de Primorsk, localizado perto da fronteira com a Finlândia, provocando um incêndio.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou na noite de terça-feira a "depravação absoluta" da Rússia após os ataques ocorridos em todo o país, particularmente no centro histórico da cidade de Lviv, no oeste do país, onde várias pessoas ficaram feridas e um complexo do século XVII foi danificado."A dimensão deste ataque demonstra claramente que a Rússia não tem absolutamente nenhuma intenção de pôr fim a esta guerra", acrescentou Zelensky, prometendo que Kiev "certamente responderá a qualquer ataque".Um novo encontro entre negociadores de Kiev e enviados dos EUA decorreu no passado fim de semana nos Estados Unidos, numa tentativa de reativar o processo diplomático.