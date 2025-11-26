Várias vítimas mortais. Incêndio devasta complexo residencial em Hong Kong

Um grande incêndio num edifício residencial em Hong Kong causou pelo menos quatro mortos e um número indeterminado de feridos, dois dos quais em estado grave devido a queimaduras.



Várias pessoas estão presas no interior do prédio, que faz parte de um complexo composto por oito blocos e mais de duas mil casas.





Entre as vítimas mortais está um bombeiro que combatia as chamas.





Alguns bombeiros também ficaram feridos ao tentar apagar as chamas que consumiram as torres de 31 andares, algumas das quais revestidas com andaimes de bambu.





o bambu ainda é amplamente utilizado para andaimes na construção civil.



Os bombeiros ainda não têm uma estimativa do número de pessoas que estará no interior dos edifícios, de acordo com a agência Reuters. Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo onde o bambu ainda é amplamente utilizado para andaimes na construção civil.





O serviço de combate a incêndios de Hong Kong aconselha "os moradores da vizinhança a permanecerem em casa, fecharem as portas e janelas e manterem a calma".



O alerta para o incêndio no complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, foi recebido pelas autoridades às 14h51 locais (06h51 em Lisboa).





O Departamento de Transportes de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma secção da estrada Tai Po, uma das duas principais rodovias de Hong Kong, foi fechada e os autocarros estão a ser desviados.



No mês passado, um incêndio no andaime de um edifício no centro financeiro de Hong Kong deixou quatro feridos.





c/ agências