Vários aeroportos recusam mostrar vídeo que culpa democratas pela paralisação do governo

"De acordo com os regulamentos aeroportuários, os terminais e as áreas adjacentes não são designados como fóruns públicos, e a intenção do aeroporto é evitar a utilização das instalações para ativismo político ou religioso", refere o comunicado do Departamento de Aviação de Chicago, uma dos departamentos que recusou passar o vídeo.

O Departamento de Aviação de Chicago disse ainda que a publicidade e os anúncios de serviço público devem seguir diretrizes que "proíbem conteúdos que apoiem ou se oponham a qualquer partido político".

Aeroportos em Nova Iorque, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Charlotte, Phoenix, Seattle e outros que não transmitiram a mensagem de Noem sublinham que o vídeo vai contra regulamentos aeroportuários que proíbem mensagens políticas nas instalações.

Alguns aeroportos em estados republicanos também recusaram-se a transmitir o vídeo, como por exemplo o Aeroporto Internacional de Salt Lake City, no Utah.

De acordo com a porta-voz do aeroporto, Nancy Volmer, o vídeo viola a lei estadual que proíbe o uso de propriedades municipais para fins políticos.

No vídeo, Kristi Noem disse que a "prioridade máxima" da Administração de Segurança dos Transportes (sigla em inglês, TSA) é ajudar a tornar as viagens agradáveis ??e eficientes, mantendo os passageiros em segurança, destacando que a paralisação dos democratas está prejudicar as operações da TSA.

"Os democratas no Congresso recusam-se a financiar o governo federal e, por causa disso, muitas das nossas operações são impactadas, e a maioria dos funcionários da TSA está a trabalhar sem remuneração", disse secretária de segurança interna no vídeo, sendo que 61.000 dos 64.130 funcionários da agência são obrigados a trabalhar durante a paralisação.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna (sigla em inglês, DHS), Tricia McLaughlin, espera que os democratas acabem com a paralisação, destacando que é "lamentável" que a DHS seja afetada por "jogos políticos", sendo que a TSA faz parte do DHS.

O secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse, na semana passada, que a greve levou à falta de controladores aéreos em alguns aeroportos do país, destacando que voos foram interrompidos, assim como as operações de rotina.

A paralisação, que começou no dia 01 de outubro, deve-se às posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado (câmara alta do Congresso).

Os líderes democratas no Congresso disseram que prologariam a paralisação do governo até chegarem a um acordo com os republicanos para reforçar o financiamento do Obamacare (a Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis), cujos créditos vão expirar no final de 2025.