Vários candidatos apoiados por Donald Trump vencem primárias republicanas dos EUA

Do lado democrata, vários progressistas tiveram sucesso nas urnas e conseguiram as nomeações para irem a votos em novembro.

A noite eleitoral foi uma das mais importantes do ano antes das eleições intercalares e mostrou que o apoio de Trump ainda é um selo importante para os republicanos que querem ser nomeados pelo partido, em posições que vão desde o Senado à Câmara dos Representantes e governos estaduais.

No Michigan, venceu a candidata apoiada por Donald Trump Tudor Dixon, que será a nomeada republicana a governadora do estado. Vai enfrentar a democrata Gretchen Whitmer, que também conquistou a nomeação.

Nas corridas aos distritos da Câmara dos Representantes pelo Michigan, vários republicanos que votaram contra o `impeachment` [processo de destituição) de Trump e receberam o apoio do ex-Presidente avançaram nas primárias.

No Kansas, o procurador-geral Derek Schmidt, apoiado por Trump, será o candidato republicano a governador. Irá a votos contra a democrata Laura Kelly em novembro, numa corrida que promete ser competitiva.

No Arizona, Paul Gosar -- apoiado por Trump -- será o candidato republicano para representar o 9.º distrito do congresso na Câmara dos Representantes.

Este estado, que em 2020 votou em Joe Biden, com uma margem apertada, teve algumas das primárias mais importantes da noite. Blake Masters, apoiada por Trump, lidera na contagem de votos para a nomeação ao Senado. John Gibbs, também favorecido por Trump, lidera contra Peter Meijer no 3.º distrito, depois ter votado a favor do `impeachment`.

E Mark Finchem, um seguidor do movimento extremista QAnon e apoiado por Trump, vai na frente para assegurar a nomeação a secretário de Estado do Arizona, uma posição-chave com poder crítico para decidir o processo eleitoral e a certificação de resultados. Finchem é um negacionista da vitória de Joe Biden.

Só a candidata apoiada por Trump Kari Lake está a perder contra Karrin Taylor Robson -- apoiada pelo ex-vice-Presidente Mike Pence -- na contagem dos votos para candidata a governadora do Arizona.

No Missouri, os republicanos ficaram mais perto de manter o lugar no Senado com a vitória do procurador-geral Eric Schmitt, que ganhou as primárias derrotando o ex-governador Eric Greitens, envolto em polémica, e Vicky Hartzler. Não ficou claro quem Donald Trump apoiou, visto que o ex-Presidente emitiu um comunicado a pedir "votem no Eric" numa corrida com dois Eric.

Uma análise da plataforma agregadora FiveThirtyEight indicou que pelo menos 17 candidatos republicanos que ganharam as primárias esta noite são negacionistas da legitimidade da eleição de Joe Biden, promovendo teorias incorretas de que houve fraude.

Do lado dos democratas, vários progressistas avançaram nas primárias. Foi o caso de Rashida Tlaib, membro do famoso `esquadrão` progressista no Congresso, que será a candidata democrata ao 12.º distrito do Michi.gan na Câmara dos Representantes.

Foi também o que aconteceu com Cori Bush, que vai ser a candidata democrata ao 1º distrito no Missouri, e Pramila Jayapal pelo 16.º distrito de Washington.

As eleições intercalares de novembro vão decidir o controlo do Congresso. Enquanto os republicanos sejam favoritos a tomarem a maioria na Câmara dos Representantes, os democratas ganharam uma ligeira vantagem nas últimas semanas para manterem o controlo do Senado.