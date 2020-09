Vários feridos em ataque com faca em Paris

Charlie Hebdo. De acordo com a BFMTV foi ainda encontrado um pacote suspeito e as autoridades estão a pedir às pessoas para evitarem a zona.

Dois dos feridos estão em estado de "emergência absoluta" e os dois presumíveis autores do ataque estão "em fuga", acrescentou a prefeitura. As autoridades parisienses confirmaram já que, esta sexta-feira de manhã, quatro pessoas foram feridas com armas brancas em Paris, junto ao edifício da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo. De acordo com a BFMTV foi ainda encontrado um pacote suspeito e as autoridades estão a pedir às pessoas para evitarem a zona.



Desconhecem-se, até agora, as circunstâncias do ocorrido. Um responsável policial indicou que, num primeiro momento, as autoridades pensaram que estariam dois suspeitos envolvidos, mas que agora acreditam que foi apenas uma pessoa, detida junto à Praça da Bastilha, no leste de Paris, muito perto do local do ataque.





Há ainda a informação de que "milhares de alunos foram confinados" por precaução e que escolas, creches e residências de idosos na zona foram encerrados. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, também já confirmou o ataque e comunicou que ia reunir de imediato com o ministro do Interior para monitorizar a situação.





Recorde-se que a antiga redação do jornal, na zona leste de Paris, foi palco, a 7 de janeiro de 2015, de um ataque `jihadista` que fez 12 mortos e cinco feridos graves. O julgamento dos presumíveis cúmplices desse e de outros ataques `jihadistas` em Paris está a decorrer, desde o início de setembro, na capital francesa.



O Charlie Hebdo mudou as suas instalações depois do ataque de 2015.







(em atualização)